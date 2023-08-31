"А куда уходить? Завтра закрывается трансферное окно. Должно случиться что-то сверх, какое-то суперпредложение. Но день... Так не делается.
Наир остается? По-моему мнению, да", — сказал Ульянов.
24-летний Тикнизян стал игроком "Локомотива" летом 2021 года, когда перешёл из ЦСКА за 5,5 миллиона евро. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. За железнодорожников Тикнизян в 68 матчах забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ульянов: должно случиться суперпредложение, чтобы Тикнизян ушел из "Локо" за день до окончания ТО
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил, что защитник Наир Тикнизян останется в команде как минимум до следующего трансферного окна.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"