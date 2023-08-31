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Ульянов: должно случиться суперпредложение, чтобы Тикнизян ушел из "Локо" за день до окончания ТО

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Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил, что защитник Наир Тикнизян останется в команде как минимум до следующего трансферного окна.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"А куда уходить? Завтра закрывается трансферное окно. Должно случиться что-то сверх, какое-то суперпредложение. Но день... Так не делается.

Наир остается? По-моему мнению, да", — сказал Ульянов.

24-летний Тикнизян стал игроком "Локомотива" летом 2021 года, когда перешёл из ЦСКА за 5,5 миллиона евро. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. За железнодорожников Тикнизян в 68 матчах забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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