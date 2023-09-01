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Масоэро — об уходе из "Пари НН": всегда уважал свой клуб, не хотел его менять, когда все иностраны уехали

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Бывший защитник "Пари НН" Лукас Масоэро попрощался с командой.
Фото: "Чемпионат"
"Я всегда уважал свой клуб, не хотел его ни на что менять, даже когда многие иностранцы решили покинуть Россию", — сказал Масоэро.

28-летний Масоэро выступал за нижегородскую команду с 2021 года. За российский клуб аргентинский защитник в 58 матчах отдал одну результативную передачу. Ранее спортсмен играл в Болгарии за "Локомотив" Пловдив и в Аргентине за "Индепендьенте".

Источник: Metaratings.


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