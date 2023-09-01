"Хотя моя жизнь навсегда связана со "Спартаком", буду объективен — "Зенит" по-прежнему будет задавать тон в чемпионской гонке. И победа над "Спартаком" это подтвердила. Уже был момент, когда "Зенит" покидали ключевые форварды Азмун и Дзюба, но его атакующая мощь не снижалась, и он выгрызал свое очередное чемпионство, — сказал Романцев.
"Зенит" в шести турах чемпионата страны набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В следующем команда Сергея Семака встретится с московским ЦСКА на выезде. Игра пройдёт 3 сентября и станет последней перед двухнедельной паузой в чемпионате России из-за международных матчей.
Отметим, что "Зенит" является действующим чемпионом России. Команда из Санкт-Петербурга побеждает в турнире пять лет подряд.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев: "Зенит" по-прежнему будет задавать тон в чемпионской гонке, победа над "Спартаком" это подтвердила
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что "Зенит" по-прежнему является главным претендентом на победу в чемпионате России.
Фото: Global Look Press