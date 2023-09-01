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"Спартак" отзаявил Кейта Бальде, сенегалец близок к переходу в "Эспаньол"

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Московский "Спартак" исключил нападающего Кейта Бальде из заявки команды на чемпионат России текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
По информации телеграм-канала "Первый спорт", 28-летний сенегалец близок к переходу в испанский клуб Сегунды "Эспаньол". Каталонцы вылетели из Ла Лиги по итогам минувшего сезона. Отмечается, что "Спартак" отдаст Бальде в аренду до лета 2024 года. Контракт будет включать опцию выкупа за 2,5 млн евро.

В стартовавшем сезоне Бальде принял участие в двух из шести игр "красно-белых" в чемпионате России. В последнее время форвард не попадал в заявку команды по решению тренерского штаба. Трудовой договор между сторонами действует до конца июня 2025 года. Рыночная стоимость сенегальца оценивается в 2,5 млн евро.


Спартак Эспаньол Кейта Бальде Сегунда Российские трансферы
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