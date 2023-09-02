– Надо понимать, какой состав выставит Абаскаль. Он же экспериментатор: на картах все разбрасывает или на костях, или на чем там он определяет состав. А так, честно говоря, особых проблем для "Краснодара" я не вижу. Думаю, "Спартаку" легко точно не будет. Оборона у "Спартака" – проходной двор, но нападение очень неплохое. Мне почему-то кажется, что скорее всего ничья будет. "Спартаку" опять повезет какой-нибудь рикошет забить, – цитирует Червиченко Sport24.
Игра 7-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" состоится в субботу, 2 сентября. Начало – в 20:00 по мск. После шести сыгранных туров "Краснодар" с 14 очками единолично лидирует в таблице РПЛ. "Спартак" замыкает семерку сильнейших клубов таблицы чемпионата России, имея на счету 10 очков.
Команда Гильермо Абаскаля подходит к выездной встрече с "быками" с трехматчевой безвыигрышной серией в Премьер-Лиге. На этой неделе "красно-белые" дома разгромили "Динамо" (4:1) в Кубке России, а "Краснодар" увез три очка из Нижнего Новгорода (1:0) благодаря голу нападающего Джона Кордобы на 88-й минуте.
Червиченко – о матче "Краснодар" – "Спартак": Абаскаль на картах состав разбрасывает или на костях
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"