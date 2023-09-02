- По Бальде было изначально понятно, что это агентский трансфер. Я была очень удивлена, когда узнала, что "Спартак" подписывает этого игрока, пыталась отговорить. Даже в "Кальяри" он не проходил в состав, будучи четвертым на замену. Оказалось, что еще и с дисквалификацией взяли, - передает слова Салиховой Sport24.
28-летний сенегальский нападающий Кейта Бальде перешел в московский "Спартак" из итальянского "Кальяри" на правах свободного агента в августе 2022 года. В осенней части сезона футболист успел сыграть один матч, после чего стало известно о его отстранении до декабря 2022 года из-за нарушения антидопинговых правил в предыдущем клубе. В весенней части сезона на счету форварда 15 матчей во всех турнирах, 4 гола и 1 результативный пас, в текущем сезоне-2023/2024 - 3 матча во всех турнирах без результативных действий.
1 сентября было официально объявлено о переходе Бальде в клуб испанской Сегунды "Эспаньол" на правах аренды до конца сезона.
Зарема: по Бальде в "Спартаке" было изначально понятно - агентский трансфер. Я была очень удивлена, пыталась отговорить
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход на правах аренды в испанский "Эспаньол" нападающего красно-белых Кейта Бальде.
Фото: ТАСС