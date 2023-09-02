– ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича. Они просто оказались неспособны заплатить ту сумму, которую хотел "Кадис". Возможен ли трансфер в зимнее окно? Это будет очень сложно. Милутин — прогрессирующий игрок, зимой он будет стоить намного дороже.
Ранее Игор Глушевич заявил о том, что московский ЦСКА сделал два предложения испанскому "Кадису" по поводу трансфера нападающего Милутина Осмайича. Однако "Желтая подлодка" отказалась продавать своего футболиста в стан "армейцев".
24-летний Милутин Осмайич с июля 2021 года выступал за испанский "Кадис". В последний день летнего трансферного окна черногорский футболист сменил клубную прописку. Нападающий перешел в "Престон Норт Энд" из английского Чемпионшипа. По версии интернет-портала Transfermarkt, "Кадис" получил за данный трансфер 2,50 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича
Игор Глушевич, агент нападающего Милутина Осмайича, рассказал о том, почему трансфер его клиента из испанского "Кадиса" в московский ЦСКА сорвался.
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