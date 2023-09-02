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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
15:15
РубинНе начат
П1 2.4X 3.25П2 3.3
Крылья Советов
17:30
ФакелНе начат
П1 1.9X 3.55П2 4.5
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.55X 3.8П2 2.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
17:00
СоколНе начат
П1 2.04X 3.35П2 3.8
Алания
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.64X 4П2 5.2
Химки
18:00
КубаньНе начат
П1 1.9X 3.5П2 4.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
0 - 1 0 1
Эвертон1 тайм
Манчестер Сити
17:00
ФулхэмНе начат
П1 1.19X 8П2 16
Челси
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.44X 5П2 7.4
Брентфорд
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.75X 4П2 4.7
Бёрнли
17:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.7X 3.9П2 1.98
Брайтон
19:30
НьюкаслНе начат
П1 2.42X 3.9П2 2.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Гранада1 тайм
П1 1.47X 4.5П2 6.9
Реал Мадрид
17:15
ХетафеНе начат
П1 1.39X 5П2 9
Алавес
19:30
ВаленсияНе начат
П1 2.95X 2.95П2 2.85
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.03X 3.5П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
19:30
КальяриНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.8
Удинезе
19:30
ФрозинонеНе начат
П1 1.96X 3.6П2 4.2
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.64X 4.3П2 5.6
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.6X 3.8П2 2.6
Байер
16:30
ДармштадтНе начат
П1 1.27X 6.8П2 11
Вердер
16:30
МайнцНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.65
Аугсбург
16:30
БохумНе начат
П1 2.26X 3.65П2 3.15
Штутгарт
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.23X 3.65П2 3.25
Боруссия М
19:30
БаварияНе начат
П1 8.8X 6.8П2 1.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
18:00
РеннНе начат
П1 3.35X 3.5П2 2.24
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.04X 3.95П2 3.5
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Агент: ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича

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Игор Глушевич, агент нападающего Милутина Осмайича, рассказал о том, почему трансфер его клиента из испанского "Кадиса" в московский ЦСКА сорвался.
Фото: Getty Images
ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича. Они просто оказались неспособны заплатить ту сумму, которую хотел "Кадис". Возможен ли трансфер в зимнее окно? Это будет очень сложно. Милутин — прогрессирующий игрок, зимой он будет стоить намного дороже.

Ранее Игор Глушевич заявил о том, что московский ЦСКА сделал два предложения испанскому "Кадису" по поводу трансфера нападающего Милутина Осмайича. Однако "Желтая подлодка" отказалась продавать своего футболиста в стан "армейцев".

24-летний Милутин Осмайич с июля 2021 года выступал за испанский "Кадис". В последний день летнего трансферного окна черногорский футболист сменил клубную прописку. Нападающий перешел в "Престон Норт Энд" из английского Чемпионшипа. По версии интернет-портала Transfermarkt, "Кадис" получил за данный трансфер 2,50 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"


ЦСКА Кадис Российские трансферы
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