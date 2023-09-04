"Что вы хотите с питекантропа? Он за десять лет не выучил русский язык... Он абсолютно недалекий человек. Он не видит себя в футболе, видит лишь источник заработка.
У любого, кто играл в обороне, спросите: "Что из себя представляет Марио"? Да ничего, пустое место", — сказал Пономарёв.
Отметим, что 32-летний спортсмен выступал за московскую команду с 2012 по 2022 год. Затем он покинул её: в ЦСКА изначально заявили, что Фернандес отправляется в "Интернасьонал" на правах аренды, однако затем выяснилось, что спортсмен расторг контракт с армейцами и подписал с бразильским клубом. Летом 2023 года, когда встал вопрос о возвращении Фернандеса в Россию, ЦСКА не смог договориться по условиям, поэтому в дело вступил в "Зенит", подписав соглашение с защитником по схеме "1+1".
Источник: Metaratings.
Пономарев — о Фернандесе: питекантроп, недалекий человек. Пустое место в защите
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о бывшем защитнике команды Марио Фернандесе после матча с "Зенитом" (1:1) в 7-м туре РПЛ. Спортсмен ныне играет за команду из Санкт-Петербурга и бурно отпраздновал гол своего клуба.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ