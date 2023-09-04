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Карпукас: Изидор? Нам никто ничего не говорит, не знаю, как реагировать

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Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас заявил, что не знает ничего по ситуации с отъездом нападающего Вильсона Изидора из расположения команды.
Фото: Дарья Исаева / CЭ
"Я вообще не знаю, что происходит сейчас и что будет дальше. Нам никто ничего не говорит... Не знаю, как на это реагировать", — сказал Карпукас.

23-летний спортсмен из Франции самовольно покинул расположение московского клуба и вернулся на родину. В нынешнем сезоне на его счету участие в шести матчах, два гола и результативная передача. Агент Изидора заявил, что его клиент вернулся к беременной жене, он просил "Локомотив" его отпустить, но клуб не принимал предложения.

Источник: Sport24.


Карпукас Изидор Локомотив
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