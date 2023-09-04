Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Родина
19:30
ТорпедоНе начат
П1 2.14X 3.6П2 3.3
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Матч ЦСКА — "Зенит" посетили 22 тысячи человек. Это рекорд "ВЭБ Арены" в период Fan ID

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что московский клуб установил рекорд посещаемости на матче с "Зенитом" (1:1) в период Fan ID.
Фото: ЦИАН
"Матч с "Зенитом" посетили порядка 22 тысяч болельщиков. Это рекорд в новую эру с текущими обстоятельствами", — сказал Брейдо.

Отметим, что московский клуб в этой встрече забил на первых минутах и удерживал победный счёт до последних минут, когда Дуглас Сантос с углового сравнял счёт. ЦСКА не проигрывает "Зениту" дома уже две встречи чемпионата страны.

Источник: "Чемпионат".


ЦСКА Зенит Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится