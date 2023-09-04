"Матч с "Зенитом" посетили порядка 22 тысяч болельщиков. Это рекорд в новую эру с текущими обстоятельствами", — сказал Брейдо.
Отметим, что московский клуб в этой встрече забил на первых минутах и удерживал победный счёт до последних минут, когда Дуглас Сантос с углового сравнял счёт. ЦСКА не проигрывает "Зениту" дома уже две встречи чемпионата страны.
Источник: "Чемпионат".
Матч ЦСКА — "Зенит" посетили 22 тысячи человек. Это рекорд "ВЭБ Арены" в период Fan ID
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что московский клуб установил рекорд посещаемости на матче с "Зенитом" (1:1) в период Fan ID.
Фото: ЦИАН