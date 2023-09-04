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Александр Мостовой – о заголовке L’Equipe про Кузяева: да какой царь, подождите!

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Экс-полузащитник португальской "Бенфики" и испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал заголовок статьи L'Equipe, посвященной российскому легионеру "Гавра" Далеру Кузяеву.
Фото: ФК "Гавр"
Материал про 30-летнего футболиста сборной России, накануне забившего свой второй гол в чемпионате Франции, вышел под заголовком "Кузяев, Царь родился".

– Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время что только не кричали. Все-таки, чтобы тебя называли "Царем", нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить, – приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, что в отечественном футбольном мире прозвище "Царь" прочно закрепилось за Александром Мостовым.

Накануне "Гавр" разгромил на своем поле "Лорьян" (3:0) в рамках 4-го тура Лиги 1, одержав свою первую победу в чемпионате Франции. Далер Кузяев, который этим летом перешел из "Зенита", забил первый гол в игре.

По итогам тура полузащитники сборной России Александр Головин из "Монако" и Далер Кузяев из "Гавра" попали в символическую сборную по итогам четвертого тура французской Лиги 1. Команда из 11 лучших футболистов составлена авторитетным изданием L'Equipe. Помимо россиян, в символическую сборную по итогам минувшего тура Лиги 1 также вошел звездный нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформивший дубль в ворота "Лиона" (4:1).


Гавр Зенит Мостовой Кузяев Лига 1
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