– Фернандес провел выдающийся матч против ЦСКА. Болельщики обливали его грязью, но Фернандес — великий футболист. Он провел много лет в России, выиграл множество титулов. В футболе всегда возникают подобные сложные ситуации для футболистов. Однако Фернандес держался здорово.
Вчера, 3 сентября 2023 года, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" состоялся матч между местным ЦСКА и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 1:1. В стартовом составе сине-бело-голубых вышел защитник Марио Фернандес. На протяжении всей игры болельщики "армейцев" освистывали бразильского футболиста.
32-летний Марио Фернандес ранее выступал в составе московского ЦСКА. Он играл за красно-синих с 2012 по 2022 год. Вместе с "армейцами" защитник сумел завоевать в общей сложности семь трофеев.
Источник: Metaratings
Сантос: болельщики ЦСКА обливали грязью Фернандеса, но он провел выдающийся матч
Капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос оценил игру своего одноклубника Марио Фернандеса в матче 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"