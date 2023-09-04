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Сантос: болельщики ЦСКА обливали грязью Фернандеса, но он провел выдающийся матч

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Капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос оценил игру своего одноклубника Марио Фернандеса в матче 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
– Фернандес провел выдающийся матч против ЦСКА. Болельщики обливали его грязью, но Фернандес — великий футболист. Он провел много лет в России, выиграл множество титулов. В футболе всегда возникают подобные сложные ситуации для футболистов. Однако Фернандес держался здорово.

Вчера, 3 сентября 2023 года, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" состоялся матч между местным ЦСКА и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 1:1. В стартовом составе сине-бело-голубых вышел защитник Марио Фернандес. На протяжении всей игры болельщики "армейцев" освистывали бразильского футболиста.

32-летний Марио Фернандес ранее выступал в составе московского ЦСКА. Он играл за красно-синих с 2012 по 2022 год. Вместе с "армейцами" защитник сумел завоевать в общей сложности семь трофеев.

Источник: Metaratings


Зенит Сантос Фернандес ЦСКА
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