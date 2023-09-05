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Титов — о Бабиче: это топ-футболист для РПЛ: высокий, левая нога великолепная

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Легенда "Спартака" Егор Титов высказался о защитнике команды Срджане Бабиче.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Как по мне, Бабич для нашего чемпионата — это топ-футболист: высокий, левая нога великолепная", — сказал Титов.

Титов выразил недоумение, что после сильного матча в Кубке страны с "Динамо" (4:1), сербский защитник оказался на скамейке запасных в игре чемпионата с "Краснодаром" (0:2). Отметим, что Бабич перешёл в российскую команду из испанской "Альмерии".

Источник: РИА Новости.


Титов Бабич Спартак
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