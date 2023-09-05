"Как по мне, Бабич для нашего чемпионата — это топ-футболист: высокий, левая нога великолепная", — сказал Титов.
Титов выразил недоумение, что после сильного матча в Кубке страны с "Динамо" (4:1), сербский защитник оказался на скамейке запасных в игре чемпионата с "Краснодаром" (0:2). Отметим, что Бабич перешёл в российскую команду из испанской "Альмерии".
Источник: РИА Новости.
Титов — о Бабиче: это топ-футболист для РПЛ: высокий, левая нога великолепная
Легенда "Спартака" Егор Титов высказался о защитнике команды Срджане Бабиче.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ