"Опустились ли у меня руки после неудачи с переходом в зарубежный клуб? Нет, не опустились. После Испании еще Турция была. Для меня Турция — тоже Европа", — сказал Баринов.
Ранее сообщалось, что полузащитником сборной России активно интересовались в "Бешикташе" и "Валенсии", однако клубы не смогли предложить за трансфер футболиста достаточную сумму, которая устроила бы представителей "Локомотива".
Баринов остался в "Локомотиве", в составе которого в нынешнем сезоне в девяти матчах забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Sport24.
Баринов: после срыва трансфера руки не опустились. Для меня Турция — тоже Европа
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что по-прежнему хочет попробовать свои силы в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"