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Баринов: после срыва трансфера руки не опустились. Для меня Турция — тоже Европа

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что по-прежнему хочет попробовать свои силы в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Опустились ли у меня руки после неудачи с переходом в зарубежный клуб? Нет, не опустились. После Испании еще Турция была. Для меня Турция — тоже Европа", — сказал Баринов.

Ранее сообщалось, что полузащитником сборной России активно интересовались в "Бешикташе" и "Валенсии", однако клубы не смогли предложить за трансфер футболиста достаточную сумму, которая устроила бы представителей "Локомотива".

Баринов остался в "Локомотиве", в составе которого в нынешнем сезоне в девяти матчах забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Источник: Sport24.


Баринов Локомотив
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