"Не знаю, готовы ли болельщики ЦСКА переписывать историю… Убрать его изображение со стадиона означает перечеркнуть все заслуги футболиста, которые были ранее. Хотят стереть? Значит, сотрут", — сказал Игонин.
Отметим, что болельщики московского клуба не смогли простить защитнику решение о переходе в "Зенит", которое он принял в летнее трансферное окно нынешнего сезона. История его возвращения в ЦСКА оказалась очень запутанной: стороны рассказывают о разных причинах, почему этот переход сорвался. Однако одно остаётся неизменным: спортсмен подписал контракт до конца сезона с командой из Санкт-Петербурга с возможностью продления.
Источник: RT.
Игонин — про граффити Фернандеса: не знаю, готовы ли болельщики ЦСКА переписывать историю
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин высказался на тему того, что болельщики ЦСКА хотят избавиться от граффити с изображением экс-защитника команды Марио Фернандеса на домашней арене.
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