– Не согласен, что "Факел" стал слабее, пришли хорошие игроки. Достойный состав, но, наверное, где-то были промахи по подготовке. 85% играют те же футболисты, которые были при мне. Тактическая разница не существенна, но результата нет. Хочется пожелать клубу удачи в поиске нового тренера. Со мной никто не связывался. Я мечтаю вернуться в Воронеж, – приводит слова Пятибратова "Матч ТВ".
Сегодня, 5 сентября, "Факел" объявил об отставке Вадима Евсеева с должности главного тренера. 47-летний специалист возглавил воронежскую команду в мае текущего года. Под его руководством клуб остался в высшем дивизионе чемпионата России, дважды обыграв красноярский "Енисей" в стыковых играх.
На старте нового сезона "Факел" с Евсеевым проиграл 7 из 10 матчей в РПЛ и Кубке России. По итогам семи туров Премьер-Лиги воронежцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице, имея в активе 4 очка.
Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер владикавказской "Алании" Олег Василенко близок к возвращению в воронежский "Факел". По его словам, контракт между "Аланией" и 49-летним специалистом предусматривает опцию досрочного выхода из соглашения в случае получения предложения от клуба РПЛ.
Пятибратов – об отставке Евсеева: где-то были промахи по подготовке. 85% играют те же футболисты, которые были при мне
Экс-наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов отреагировал на увольнение Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежской команды.
Фото: ФК "Факел"