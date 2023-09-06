– Не хочется называть фамилии, но есть футболисты, при которых "Спартак" очень плохо играет в обороне. Странно, что они нередко появляются в составе. Не знаю, может быть, вкатываются пока. Стабильности пока нет, конечно.
"Спартак" целостно выглядел в первых турах и в атаке разнообразие было. Но вот куда-то потом все это пропадает. Куда-то все это улетучивается. Может быть, спартаковцы еще ищут вариативность и не могут уцепиться за сильные стороны, которые они уже показывали в этом чемпионате. Почему-то отказываются от своих сильных сторон в игре, – приводит слова Бояринцева "Матч ТВ".
После семи проведенных туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 10 очками идет 9-м в таблице. В последних четырех матчах чемпионата страны команда Гильермо Абаскаля набрала всего одно очко. В следующем туре москвичи 16 сентября примут на столичной "Открытие Банк Арене" "Сочи". Игра была перенесена в Москву из-за неудовлетворительного состояния стадиона "Фишт". Лидером таблицы Премьер-Лиги является "Краснодар", который опережает "красно-белых" на 7 очков.
Бояринцев: есть футболисты, при которых "Спартак" очень плохо играет в обороне. Но они нередко появляются в составе
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев, ныне занимающий пост главного тренера саратовского "Сокола", порассуждал о причинах безвыигрышной серии "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"