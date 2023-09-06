– У "Спартака" все хорошо, но только вот тренер – ноунейм. Не трогайте их. Я полтора года назад все уже сказал о нем: я не знаю, кто это вообще. Я остаюсь при своем мнении и сейчас. Случайный человек попал в такой клуб, как "Спартак". Пусть работает, получает удовольствие, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
После семи проведенных туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 10 очками идет 9-м в таблице. В последних четырех матчах чемпионата страны команда Гильермо Абаскаля набрала всего одно очко. В следующем туре москвичи 16 сентября примут на столичной "Открытие Банк Арене" "Сочи". Игра была перенесена в Москву из-за неудовлетворительного состояния стадиона "Фишт". Лидером таблицы Премьер-Лиги является "Краснодар", который опережает "красно-белых" на 7 очков.
Мостовой: тренер-ноунейм попал в такой клуб, как "Спартак". Пусть работает, получает удовольствие
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой призвал перестать критиковать "красно-белых" и их главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"