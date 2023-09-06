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"Чемпионат": "Краснодар" проявляет интерес к хавбеку "Урала" Железнову

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По данным СМИ, руководство "Краснодара" хотело бы подписать полузащитника "Урала" Юрия Железнова.
Фото: ФК "Урал"
"Краснодар" проявляет трансферный интерес к 20-летнему полузащитнику "Урала" Юрию Железнову, сообщают СМИ.

По данным источника, екатеринбуржцы не против отпустить футболиста в аренду с правом выкупа. Сообщается, что сам Железнов не испытывает желания переходить в "Краснодар", поскольку его планируют задействовать в первую очередь в "Краснодаре-2".

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 3 матчах за "Урал" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его оценочная трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"


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