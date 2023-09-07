Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Казахстан
17:00
ФинляндияНе начат
Литва
19:00
ЧерногорияНе начат
Сербия
21:45
ВенгрияНе начат
Словения
21:45
Северная ИрландияНе начат
Польша
21:45
Фарерские островаНе начат
Нидерланды
21:45
ГрецияНе начат
Дания
21:45
Сан-МариноНе начат
Франция
21:45
ИрландияНе начат
Чехия
21:45
АлбанияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Египет (U-23)
19:00
РоссияНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.55
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Сычев: бред, когда спадом Пиняева называют его становление как игрока

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев считает, что у форварда команды Сергея Пиняева нет спада.
Фото: "Чемпионат"
"У Пиняева наблюдается спад? Это обычный путь молодого футболиста и нет никакого спада. Это его становление как игрока... Если он вдруг не забил гол, сразу все начинают говорить, что это спад и черная полоса. Мне кажется, это бред", — сказал Сычёв.

Отметим, что в нынешнем сезоне 18-летний вундеркинд принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя результативными передачами. Его долгосрочное соглашение с "Локомотивом" истекает в конце 2026 года (информация Transfermarkt). Сейчас спортсмен находится в расположении сборной России.

Источник: Sport24.


Сычев Пиняев Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится