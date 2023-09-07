"У Пиняева наблюдается спад? Это обычный путь молодого футболиста и нет никакого спада. Это его становление как игрока... Если он вдруг не забил гол, сразу все начинают говорить, что это спад и черная полоса. Мне кажется, это бред", — сказал Сычёв.
Отметим, что в нынешнем сезоне 18-летний вундеркинд принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя результативными передачами. Его долгосрочное соглашение с "Локомотивом" истекает в конце 2026 года (информация Transfermarkt). Сейчас спортсмен находится в расположении сборной России.
Источник: Sport24.
Сычев: бред, когда спадом Пиняева называют его становление как игрока
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев считает, что у форварда команды Сергея Пиняева нет спада.
Фото: "Чемпионат"