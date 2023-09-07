– Последний раз в таких условиях играл в Крыму. Солнце палящее. Очень тяжело. Второй тайм дался гораздо легче. Быть капитаном сборной всегда хочется. Я не волновался, благодарен штабу за эту возможность, — передает слова Хлусевича "Чемпионат".
Сегодня, 7 сентября 2023 года, в городе Суэц прошел товарищеский матч, в рамках которого олимпийская сборная Египта сыграла против команды России. Встреча завершилась ничейным результатом. Отметим, что защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич вывел коллектив Валерия Карпина на минувший поединок с капитанской повязкой.
Свой следующий матч сборная России по футболу проведет 11 сентября 2023 года. В соперниках вновь команда Египта U23.
Хлусевич – о матче со сборной Египта U23: последний раз в таких условиях играл в Крыму. Очень тяжело
Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал выступление национальной команды в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта.
Фото: РФС