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Балахнин: "Ростов" может рассчитывать на попадание в десятку РПЛ. Селекция провалена полностью

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Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин признался, что из нынешнего состава команды не может выделить ни одного футболиста.
Фото: ФК "Ростов"
"Кого из игроков "Ростова" в нынешнем сезоне могу выделить? Никого. Все ребята выступают ниже того, что было в том сезоне... Сама таблица наглядно показывает, что вся команда стала хуже.

На что в нынешнем сезоне чемпионата страны может рассчитывать команда Валерия Карпина? На попадание в десятку. Селекция была полностью провалена. Те, кто пришел, не усилили команду", — сказал Балахнин.

Отметим, что в летнее трансферное окно состав "Ростова" пополнили Мохаммед Мохеби, Алексей Ионов, Евгений Чернов, Роман Акбашев, Илья Вахания и Кирилл Столбов.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Балахнин Ростов
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