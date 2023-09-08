"Кого из игроков "Ростова" в нынешнем сезоне могу выделить? Никого. Все ребята выступают ниже того, что было в том сезоне... Сама таблица наглядно показывает, что вся команда стала хуже.
На что в нынешнем сезоне чемпионата страны может рассчитывать команда Валерия Карпина? На попадание в десятку. Селекция была полностью провалена. Те, кто пришел, не усилили команду", — сказал Балахнин.
Отметим, что в летнее трансферное окно состав "Ростова" пополнили Мохаммед Мохеби, Алексей Ионов, Евгений Чернов, Роман Акбашев, Илья Вахания и Кирилл Столбов.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Балахнин: "Ростов" может рассчитывать на попадание в десятку РПЛ. Селекция провалена полностью
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин признался, что из нынешнего состава команды не может выделить ни одного футболиста.
Фото: ФК "Ростов"