"Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем требование агента необоснованным, и в его удовлетворении должно быть отказано", — сказал Зеленов.
Зеленов отметил, что в заявлении агента указано о том, что имело место несоблюдение досудебного порядка урегулирования споров. "Спартак" был привлечён в судебный процесс в качестве третьего лица, клуб будет выступать за позицию полузащитника.
Ранее агент Игнатова сообщил, что спортсмен может быть дисквалифицирован на полгода из-за ситуации с судами с агентом Маньяковым, который ранее представлял его интересы.
Источник: Sport24.
Зеленов — о суде Игнатова с Маньяковым: "Спартак" считает требования агента необоснованными
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с полузащитником команды Михаилом Игнатовым.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ