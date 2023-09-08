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Зеленов — о суде Игнатова с Маньяковым: "Спартак" считает требования агента необоснованными

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с полузащитником команды Михаилом Игнатовым.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем требование агента необоснованным, и в его удовлетворении должно быть отказано", — сказал Зеленов.

Зеленов отметил, что в заявлении агента указано о том, что имело место несоблюдение досудебного порядка урегулирования споров. "Спартак" был привлечён в судебный процесс в качестве третьего лица, клуб будет выступать за позицию полузащитника.

Ранее агент Игнатова сообщил, что спортсмен может быть дисквалифицирован на полгода из-за ситуации с судами с агентом Маньяковым, который ранее представлял его интересы.

Источник: Sport24.


Игнатов Спартак Маньяков Зеленов
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