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Головин: кого посоветую из россиян "Монако"? Чалова — выглядит хорошо в последние полтора года

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Полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопрос о том, кого бы из россиян он посоветовал подписать своему клубу.
Фото: РИА Новости
– Кого посоветую из россиян "Монако"? Федю Чалова — выглядит хорошо в последние полтора года. Пошла ли ему поездка в "Базель" на пользу? Один из залогов успешной игры — это аренда в Европу, — передает слова Головина "Чемпионат".

27-летний Александр Головин в 2018 году перешел из московского ЦСКА в "Монако". Действующее соглашение российского игрока с "монегасками" рассчитано до июня 2026 года.

25-летний Федор Чалов является воспитанником московского ЦСКА. Его текущий трудовой договор с "армейцами" рассчитан до декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах РПЛ, в которых ему удалось записать на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.


Головин Монако ЦСКА Чалов Российские трансферы
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