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Председатель совета директоров "Пари НН" опроверг информацию об интересе к Дзагоеву и Бистровичу

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Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов прокомментировал информацию об интересе к хавбеку ЦСКА Кристияну Бистровичу и полузащитнику Алану Дзагоеву, который на данный момент находится без клуба.
Фото: Бизнес Online
"Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича", - приводит слова Кондратова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что в случае продажи хавбека Ярослава Михайлова "Пари НН" может подписать контракт с 33-летним полузащитником Аланом Дзагоевым, который является свободным агентом. Также сообщалось об интересе нижегородцев к хавбеку московского ЦСКА Кристияну Бистровичу.


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