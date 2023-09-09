"Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича", - приводит слова Кондратова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что в случае продажи хавбека Ярослава Михайлова "Пари НН" может подписать контракт с 33-летним полузащитником Аланом Дзагоевым, который является свободным агентом. Также сообщалось об интересе нижегородцев к хавбеку московского ЦСКА Кристияну Бистровичу.
Председатель совета директоров "Пари НН" опроверг информацию об интересе к Дзагоеву и Бистровичу
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов прокомментировал информацию об интересе к хавбеку ЦСКА Кристияну Бистровичу и полузащитнику Алану Дзагоеву, который на данный момент находится без клуба.
Фото: Бизнес Online