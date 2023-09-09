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Спортдиректор Андреев: возможность перехода Михайлова в "Оренбург" через "Зенит" существует

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев оценил вероятность появления в команде полузащитника "Пари НН" Ярослава Михайлова на правах аренды из "Зенита".
Фото: ФК "Пари НН"
- Такая возможность существует. Но надо подождать, - передает слова Андреева Matchtv.ru.

Ранее появлялась информация, что петербургский "Зенит" может выкупить у "Пари Нижнего Новгорода" 20-летнего полузащитника Ярослава Михайлова, который является воспитанником сине-бело-голубых, и сразу после этого отдать футболиста в аренду в "Оренбург". Сообщалось, что сумма трансферной компенсации, которую получат нижегородцы, составит 85 миллионов рублей, а в арендное соглашение с южноуральцами будет включена опция выкупа за 150 миллионов рублей.

В текущем сезоне на счету Михайлова 9 матчей за "Пари НН" во всех турнирах без результативных действий. 7 сентября футболист дебютировал за сборную России, отыграв 45 минут в выездном товарищеском матче с олимпийской сборной Египта (1:1).


Оренбург Зенит Нижний Новгород Михайлов Андреев Российские трансферы
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