- У Изидора сорвался трансфер во Францию. Что ему делать было? Видно, не хочет играть за "Локомотив". Слава богу тогда, что согласился перейти в "Зенит". Вопрос денег? Думаю, и это тоже. Уверена, что в "Зените" ему прибавили, а "Локомотив" не хотел. Второй фактор - он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно на каких местах. Это важный фактор для футболиста, - передает слова Смородской "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что 23-летний французский нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга на правах аренды с опцией обязательного выкупа. В ходе летнего трансферного окна футболист пытался самостоятельно пройти медосмотр для одного из французских клубов высшего дивизиона без согласования с руководством красно-зеленых, однако эта попытка не привела к оформлению трансфера. В 6 матчах текущего сезона Изидор записал на свой счет 2 гола и 1 голевой пас.
В турнирной таблице РПЛ "Зенит" с 14 очками занимает второе место с отставанием в 3 очка от лидирующего "Краснодара", "Локомотив" набрал 12 очков и находится на шестой позиции.
Смородская: Изидор хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно на каких местах. И денег в "Зените" прибавили
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о переходе нападающего Вильсона Изидора в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"