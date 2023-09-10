"Мы финализируем сделку по переходу Бительо в российский клуб. Пока нет окончательной договоренности, многое будет зависеть от желания Бительо, потому что его все устраивает в "Гремио", — сказал Каран.
23-летний Бительо является воспитанником клуба "Каскавель". В 42 матчах нынешнего сезона за "Гремио" полузащитник забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на 2,5 года.
Источник: Metaratings.
Агент: финализируем сделку по переходу Бительо в "Динамо", но многое будет зависеть от его желания
Агент Марсело Каран, представляющий интересы полузащитника "Гремио" Бительо, подтвердил, что завершает переговоры по переходу своего клиента в московское "Динамо".
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