– Продолжает ли Георгий Щенников тренироваться с "Торпедо"? Сейчас нет. Продолжаются ли переговоры – не знаю, это не моя зона ответственности, – цитирует Лебеденко "Матч ТВ".
7 сентября агент 32-летнего Георгия Щенникова рассказал о том, что на руках у бывшего футболиста ЦСКА есть предложения от клубов ближнего зарубежья, а также от команд Российской Премьер-Лиги и Первой лиги. В последнее время Щенников поддерживал форму вместе с основным составом "Торпедо". Сообщалось о том, что стороны близки к заключению двухлетнего соглашения.
Георгий играл в ЦСКА с 2009 по 2023 годы. Он провел за "красно-синих" свыше 350 игр и выиграл 11 трофеев. По окончании минувшего сезона стороны не стали продлевать истекший контракт.
Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников прекратил тренировки с "Торпедо"
Форвард "Торпедо" Игорь Лебеденко рассказал о том, что экс-защитник ЦСКА Георгий Щенников прекратил тренировки с "автозаводцами".
Фото: ПФК ЦСКА