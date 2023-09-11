Глушаков не принимал участие в матче памяти Ильи Цымбаларя. СМИ заявили, что это связано с отношением полузащитника с фанатами "Спартака" и Массимо Каррерой, который стал приглашенным тренером.
"Мы будем рады видеть Дениса в следующих матчах лиги легенд в составе "Спартака" и сборной России, приглашаем его играть", — заявил Цымбаларь-младший.
Отметим, что сейчас 36-летний Глушаков находится без клуба, однако о завершении карьеры спортсмен не думает.
Источник: "Матч ТВ".
Сын Цымбаларя: приглашаем Глушакова сыграть в следующих матчах между легендами "Спартака" и сборной России
Олег Цымбаларь, сын легендарного советского футболиста Ильи Цымбаларя, пригласил экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова на следующие матчи между легендами "Спартака" и сборной России.
Фото: личный архив Дениса Глушакова