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Сын Цымбаларя: приглашаем Глушакова сыграть в следующих матчах между легендами "Спартака" и сборной России

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Олег Цымбаларь, сын легендарного советского футболиста Ильи Цымбаларя, пригласил экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова на следующие матчи между легендами "Спартака" и сборной России.
Фото: личный архив Дениса Глушакова
Глушаков не принимал участие в матче памяти Ильи Цымбаларя. СМИ заявили, что это связано с отношением полузащитника с фанатами "Спартака" и Массимо Каррерой, который стал приглашенным тренером.

"Мы будем рады видеть Дениса в следующих матчах лиги легенд в составе "Спартака" и сборной России, приглашаем его играть", — заявил Цымбаларь-младший.

Отметим, что сейчас 36-летний Глушаков находится без клуба, однако о завершении карьеры спортсмен не думает.

Источник: "Матч ТВ".


Цымбаларь Сборная России Спартак
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