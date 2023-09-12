- Матчи со сборными Египта и Катара важны для сборной, других вариантов у нас нет. Жалко, что все игры на выезде, не все, наверное, хотят ехать в Россию. При своих болельщиках эти матчи были бы интереснее. Хорошо, что мы договорились с Катаром, это участник мундиаля. Думаю, что самим футболистам нашей сборной будет интересно побывать в Катаре и сыграть, так как мы не поехали на чемпионат мира, - передает слова Сенникова Metaratings.ru.
На сентябрьское окно ФИФА у сборной России запланированы три выездных товарищеских матча: два против олимпийской сборной Египта (7 сентября и 11 сентября) и один против сборной Катара (12 сентября). Обе встречи с египетскими олимпийцами уже состоялись, при этом сборная России выступала в них ограниченными по возрасту составами (U23), чтобы иметь возрастное соответствие соперникам. Матч 7 сентября завершился вничью со счетом 1:1, вторая игра 11 сентября закончилась поражением нашей команды 1:2.
Сенников - о товарищеских играх сборной России: при своих болельщиках эти матчи были бы интереснее
Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о товарищеских матчах национальной команды со сборными Египта и Катара.
Фото: ФИФА