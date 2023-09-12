— Понравились первые 20 минут. Это то, что хотелось бы видеть от сборной на протяжении хотя бы 70-80 минут. Что произошло дальше — будем разбираться. Либо силы покидают нас через 20 минут, либо теряем концентрацию.
12 сентября сборная России по футболу на выезде в рамках товарищеского матча сыграла с Катаром. В первой половине команды обошлись без забитых мячей. Во втором тайме ситуация изменилась. Сначала Катар вышел вперед. На 70 минуте в составе хозяев отличился Ахмед Алаэльдин. Коллектив Валерия Карпина сумел отыграться в самой концовке. На 90 минуте отметился Александр Солдатенков.
Источник: "СЭ"
Карпин – о матче с Катаром: понравились первые 20 минуты. Что произошло дальше — будем разбираться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре своей команды в товарищеском матче с Катаром (1:1).
Фото: "Чемпионат"