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Карпин – о матче с Катаром: понравились первые 20 минуты. Что произошло дальше — будем разбираться

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре своей команды в товарищеском матче с Катаром (1:1).
Фото: "Чемпионат"
— Понравились первые 20 минут. Это то, что хотелось бы видеть от сборной на протяжении хотя бы 70-80 минут. Что произошло дальше — будем разбираться. Либо силы покидают нас через 20 минут, либо теряем концентрацию.

12 сентября сборная России по футболу на выезде в рамках товарищеского матча сыграла с Катаром. В первой половине команды обошлись без забитых мячей. Во втором тайме ситуация изменилась. Сначала Катар вышел вперед. На 70 минуте в составе хозяев отличился Ахмед Алаэльдин. Коллектив Валерия Карпина сумел отыграться в самой концовке. На 90 минуте отметился Александр Солдатенков.

Источник: "СЭ"


Карпин Сборная России Сборная Катара
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