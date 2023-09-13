"Если Карпин опять придет в "Спартак", то новый владельцам нужно осознать, что придёт в клуб не только Карпин, но и мастодонт российского футбола агент Алексей Рыскин. В "Ростове" их связка работала, так как главный — Рыскин, который не дает Карпину потерять берега. А кто будет в Спартаке сдерживать самого Рыскина? Нынешние руководители? Не смешите", — сказала Салихова.
Салихова также заявила, что нынешние руководители "Спартака" "потеряли" действующего главного тренера команды Гильермо Абаскаля, свалив на него в один момент большой груз ответственности. Салихова говорит, что никто не мешал Карпину строить план развития, а не совершать хаотичную трансферную кампанию.
Валерий Карпин работает в "Ростове" (с перерывом) с декабря 2017 года. С июля 2021 года специалист также работает в сборной России.
Источник: Metaratings.
Cалихова: если Карпин придет в "Спартак", то вместе с ним и Рыскин. Кто его будет сдерживать?
Зарема Салихова высказалась на тему возможного возвращения главного тренера "Ростова" Валерия Карпина в "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"