По сведениям источника, не исключено, что красно-белые вернутся к этой кандидатуре в зимнее трансферное окно.
26-летний Педро в 42 матчах нынешнего сезона забил 23 гола и сделал четыре результативные передачи. Его соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2027 года. Спортсмен в составе сборной Бразилии сыграл на чемпионате мира 2022 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": "Спартак" пытался подписать участника ЧМ-2022 Педро из "Фламенго"
Нападающий "Фламенго" Педро в летнее трансферное окно входил в сферу интересов "Спартака", однако в последний момент клуб отказался от подобного трансфера.
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