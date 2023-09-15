- Можем ли мы занести эту ничью себе в актив? Нет. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план. А что тогда важно? Надо побеждать в товарищеских матчах. А как иначе, если у нас нет возможности принимать участие в отборочном цикле? Такие команды, как Катар, мы должны обыгрывать. Поймите, рано или поздно изоляция закончится. Россия вернется в международный футбол. Мы должны быть к этому готовы. А когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, то не получишь боеспособную команду на будущее, - передают слова Газзаева "Известия".
12 сентября в столице Катара Дохе состоялся товарищеский матч между национальными сборными России и Катара. Игра завершилась вничью со счетом 1:1, гол нашей национальной команды был забит на 89 минуте центральным защитником Александром Солдатенковым и установил окончательный счет. Ранее в ходе сентябрьского сбора сборная России ограниченным по возрасту составом (до 23 лет) дважды встретилась в Суэце с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В марте 2023 года команда Валерия Карпина провела товарищеские встречи с Ираном (1:1 в гостях) и Ираком (2:0 на своем поле).
69-летний Валерий Газзаев работал в должности главного тренера сборной России с июля 2002 года по август 2003 года, под его руководством национальная команда провела 9 матчей, в которых одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
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Газзаев: сборной России надо побеждать в товарищеских матчах, раз нет возможности принимать участие в отборочном цикле
Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал ничью национальной команды в товарищеской встрече со сборной Катара (1:1).
Фото: "Спорт-Экспресс"