- У нас цель - не продавать, а развивать. Это две большие разницы. Мы работаем над тем, чтобы наши лидеры не ушли от нас. В то же время мы видим, что внутри нашего чемпионата идет определенное движение футболистов. Большие клубы всегда хотят заполучить игроков, которые ярко выступают. За качественных российских игроков идет настоящая борьба. Конечно, мы хотим, чтобы все наши лидеры оставались в команде, - передает слова Корниленко Matchtv.ru.
Самарские "Крылья Советов" в 7 стартовых матчах текущего сезона Российской премьер-лиги набрали 14 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 3 очка. В ходе летнего трансферного окна волжане не совершили продаж игроков, их прошлогоднюю основу покинул только полузащитник Александр Коваленко, у которого истек срок аренды от ФК "Сочи". При этом состав "Крыльев" пополнил 18-летний нападающий Егор Карпицкий из солигорского "Шахтера" (730 тысяч евро) и был выкуплен трансфер выступавшего на правах аренды полузащитника "Локомотива" Сергея Бабкина (500 тысяч евро).
Корниленко: мы хотим, чтобы все наши лидеры оставались в "Крыльях Советов". Не продавать, а развивать
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о принципах работы команды на трансферном рынке.
Фото: ПФК "Крылья Советов"