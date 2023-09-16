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Ещенко — о Каррере: если хочешь убрать человека, так сделай это. От той истории страдала вся команда

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Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко вспомнил про историю, произошедшую с ним, Денисом Глушаком и Массимо Каррерой осенью 2018 года.
Фото: "Чемпионат"
"Я вот чего не понял: если хочешь убрать человека, так сделай это. Зачем ты других прицепом тянешь? Не нравится тебе кто-то — скажи прямо. Ведь от той ситуации страдал не только он и я, а вся команда", — сказал Ещенко.

Ещенко отметил, что та история негативно повлияла и на самого итальянца, который через несколько месяцев ушел из российской команды. Ещенко подметил, что тогда в раздевалке красно-белых начался разлад.

Напомним, Ещенко и Глушаков были сосланы в дубль за лайк посту с критикой Карреры от актёра Дмитрия Назарова.

Источник: РГ.


Ещенко Глушаков Каррера
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