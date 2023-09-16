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Ещенко: у Карреры начались проблемы с игроками "Спартака", когда он решил, что хочет взять в руки финансовые вопросы

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Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, когда у бывшего главного тренера команды Массимо Карреры начались проблемы с игроками.
Фото: "Чемпионат"
"Когда у Карреры произошёл разлад с игроками красно-белых? Когда он решил, что хочет в свои руки бразды правления как тренерские, так и финансовые. Зачем-то стали продавать игроков, хотя, наоборот, нужно было чуть усилить состав... Мне кажется, после непонятных трансферов и начались проблемы", — сказал Ещенко.

Напомним, Массимо Каррера изначально исполнял обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Дмитрия Аленичева, однако после нескольких успешных матчей летом 2016 года был назначен на эту должность на постоянной основе. Вместе с итальянцем красно-белые выиграли чемпионат и Кубок страны в 2017 году. В октябре 2018 года Каррера был освобожден с занимаемой должности.

Источник: РГ.


Каррера Ещенко Спартак
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