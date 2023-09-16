"Интересное шоу, смешное. Хочу ли попасть туда? Не-не, мне хватило двух лет в "Рубине". Там было ежедневное шоу (смеется)", — сказал Зотов.
Напомним, специалист находится без работы с ноября 2022 года, когда покинул казанскую команду, которая тогда выступала в Первой лиге. Слуцкий сконцентрировался на работе комиком и футбольным экспертом и пока, по сообщениям СМИ, не собирается возвращаться на тренерское поприще.
Источник: "РБ Спорт".
Георгий Зотов: хотел бы стать гостем шоу Слуцкого? Не-не, мне хватило двух лет в "Рубине"
Бывший защитник "Рубина" Георгий Зотов, ныне выступающий за "Крылья Советов", высказался о шоу "Ну, так нельзя", ведущим которого является экс-главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.
Фото: Бизнес Online