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Вингер "Крыльев Советов" Гарре завтра приступит к тренировкам с основной командой

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Главврач "Крыльев Советов" Сергей Артамонов поделился информацией о восстановлении после травмы вингера Бенхамина Гарре.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Завтра он прибывает в расположение команды. Будет тренироваться здесь. В полную меру? Конечно! Для чего ему еще приезжать. Сможет ли сыграть в следующем матче, будет решать тренер. Но завтра он уже будет тренироваться с основной командой.

Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре получил травму в матче пятого тура чемпионата России с "Рубином" (1:2) и не сумел завершить матч, будучи замененным сразу после окончания первого тайма. В нынешнем сезоне аргентинец отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными асстистами в пяти матчах первенства страны. Напомним, Гарре был признан лучшим футболистом РПЛ в июле-агусте.

Источник: "СЭ"


Гарре Крылья Советов
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