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Андрей Федун – о победе "Спартака" над "Сочи": очки не пахнут

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Андрей Федун, брат экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал победу красно-белых над "Сочи" (1:0) в восьмом туре РПЛ.
Фото: "СЭ"
– Эмоции от матча? Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут. Впечатления от "Спартака" на старте сезона? Хотелось бы лучше — нужно было больше выиграть. Заслуживает ли Абаскаль кредита доверия? Какое имеет значение? Для болельщика важнее выиграла команда или нет.

Напомним, вчера в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" состоялся очередной матч восьмого тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Спартак" сыграл против "Сочи". Встреча завершилась викторией красно-белых со счетом 1:0. Победный гол хозяева забили в компенсированное время – на 91 минуте в их составе забитым мячом отметился защитник Срджан Бабич.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" заработал 13 баллов. Красно-белые идут шестыми в таблице РПЛ.

Источник: "Чемпионат"


Федун А. Спартак Сочи
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