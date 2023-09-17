– Эмоции от матча? Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут. Впечатления от "Спартака" на старте сезона? Хотелось бы лучше — нужно было больше выиграть. Заслуживает ли Абаскаль кредита доверия? Какое имеет значение? Для болельщика важнее выиграла команда или нет.
Напомним, вчера в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" состоялся очередной матч восьмого тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Спартак" сыграл против "Сочи". Встреча завершилась викторией красно-белых со счетом 1:0. Победный гол хозяева забили в компенсированное время – на 91 минуте в их составе забитым мячом отметился защитник Срджан Бабич.
После восьми туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" заработал 13 баллов. Красно-белые идут шестыми в таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Андрей Федун – о победе "Спартака" над "Сочи": очки не пахнут
Андрей Федун, брат экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал победу красно-белых над "Сочи" (1:0) в восьмом туре РПЛ.
Фото: "СЭ"