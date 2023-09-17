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Защитник "Балтики" Радмановац – о возможной отставке Игнашевича: мы играем за тренера

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Сербский защитник "Балтики" Никола Радмановац отреагировал на слухи о возможном уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера калининградской команды.
Фото: "Чемпионат"
— Как команда воспринимает разговоры о возможной отставке главного тренера? Я не слышал подобного. Но мы играем за "Балтику", за тренера, за партнеров, за Калининград, — передает слова футболиста "Матч ТВ".

44-летний Сергей Игнашевич является главным тренером "Балтики" с октября 2021 года. Его действующее соглашение с калининградской командой рассчитано до июня 2024 года. В минувшем сезоне "Балтика" под руководством Игнашевича поднялась из Первой лиги в РПЛ. После восьми туров чемпионата России калининградцы набрали четыре очка – они занимают 15 место в турнирной таблице.


Балтика Игнашевич
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