— Как команда воспринимает разговоры о возможной отставке главного тренера? Я не слышал подобного. Но мы играем за "Балтику", за тренера, за партнеров, за Калининград, — передает слова футболиста "Матч ТВ".
44-летний Сергей Игнашевич является главным тренером "Балтики" с октября 2021 года. Его действующее соглашение с калининградской командой рассчитано до июня 2024 года. В минувшем сезоне "Балтика" под руководством Игнашевича поднялась из Первой лиги в РПЛ. После восьми туров чемпионата России калининградцы набрали четыре очка – они занимают 15 место в турнирной таблице.
Защитник "Балтики" Радмановац – о возможной отставке Игнашевича: мы играем за тренера
Сербский защитник "Балтики" Никола Радмановац отреагировал на слухи о возможном уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера калининградской команды.
Фото: "Чемпионат"