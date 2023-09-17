– Марио Фернандес остался дома, у него небольшое повреждение, к следующей игре будет готов, – цитирует Семака "Матч ТВ".
Сегодня, 17 сентября, в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" в гостях сыграет против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
32-летний Марио Фернандес в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в шести матчах. Бразильский защитник не сумел отметиться баллами за результативность.
Защитник "Зенита" Марио Фернандес не попал в заявку на матч с "Рубином" из-за травмы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему защитник команды Марио Фернандес пропускает матч восьмого тура чемпионата России с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"