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Агент Фернандеса: Марио будет готов к следующему матчу "Зенита" с "Ахматом"

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Жорже Машаду, агент защитника "Зенита" Марио Фернандеса, рассказал о предполагаемых сроках возвращения своего клиента на поле.
Фото: ФК "Зенит"
– Ничего серьезного. Все хорошо. Марио будет готов к следующему матчу "Зенита" с "Ахматом", – цитирует агента издание "Спорт День за Днем".

32-летний бразилец не попал в заявку "Зенита" на выездной матч 8-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" (3:0). Главный тренер "сине-бело-голубых" на пресс-конференции рассказал, что причиной отсутствия Марио Фернандеса стало небольшое повреждение. 20 сентября команда Сергея Семака на выезде сыграет с "Ахматом" в рамках Пути РПЛ Кубка России. В следующем туре чемпионата страны "Зенит" на выезде встретится с "Локомотивом".

17 сентября "Зенит" разгромил "Рубин" в гостевом матче в рамках 8-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани закончилась со счетом 3:0 (1:0) в пользу "сине-бело-голубых". На 8-й минуте свой дебютный гол в дебютном матче за питерский клуб забил французский новичок Вильсон Изидор. После перерыва с интервалом в 3 минуты - на 56-й и 59-й минутах - Матео Кассьерра и Вендел довели разницу в счете до разгромной. Отметим, что бразильский полузащитник Вендел также выступил ассистентом в эпизодах с первым и вторым мячами в ворота "Рубина".

Благодаря этой победе команда Сергея Семака набрала 17 очков и вплотную приблизилась в таблице РПЛ к лидирующему "Краснодару" (18). "Рубин" с 6 очками остался на 13-й строчке в чемпионате России.


Зенит Рубин Ахмат Марио Фернандес Травмы
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