23-летний француз вышел в стартовом составе и забил свой дебютный гол уже на 8-й минуте встречи в Казани.
– "Локомотив" отдал Изидора в "Зенит", и там он забил в первом же матче, а сам "Локомотив" проигрывает "Оренбургу". Понять логику невозможно. Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают? Ульянов, Галактионов – все там хороши. В "Локомотиве" явно тяжелый кризис. Видно по игре. "Оренбург" – не та команда, которую нельзя победить, – приводит слова Смородской "СЭ".
17 сентября "Локомотив" дома проиграл "Оренбургу" в заключительной игре 8-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 (0:0) в пользу гостей. На 85-й минуте боснийский полузащитник Иван Башич вывел "Оренбург" вперед. На 94-й минуте нападающий южноуральцев Дмитрий Воробьев удвоил счет, убежав в контратаку и отправив мяч в дальний от себя угол ворот.
Команда Михаила Галактионова прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию и с 12 очками осталась на 8-й строчке в таблице РПЛ. "Красно-зеленые" впервые в сезоне ушли с поля без забитых голов. "Оренбург" под руководством Давида Деограсии продлил свою серию без поражений до 4 встреч и поднялся на 11-е место, набрав 8 очков.
Смородская – о дебютном мяче Изидора: как можно было конкуренту сделать такой подарок?
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала дебютный гол Вильсона Изидора за "Зенит" и поражение "железнодорожников" в домашнем матче 8-го тура РПЛ от "Оренбурга" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"