"Мы находимся в первой десятке. Но надо не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Шаг за шагом — никто не отменял того, что нужно добиваться еще большего", — сказал Живоглядов.
Напомним, в последнем туре чемпионата России нижегородская команда сыграла вничью с "Динамо" (1:1) на выезде. Теперь у коллектива Сергея Юрана 11 очков и девятая строчка в турнирной таблице по итогам восьми сыгранных матчей. В следующем туре команду ждёт встреча с "Оренбургом" дома.
Источник: "Известия".
Живоглядов — о положении "Пари НН" в РПЛ: надо не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше
Защитник "Пари НН" Дмитрий Живоглядов высказался на тему выступлений команды в нынешнем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Пари НН"