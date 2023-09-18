"Семак заставляет всех футболистов и прессинговать, и обороняться. Посмотрите, как Кассьерра работал на команду, как Клаудиньо бежал назад. Все очень дисциплинированно. Разве Промес или Соболев так делают? Разве они так работают на оборону? Это говорит о физической готовности, о качественной работе на тренировках", — сказал Орлов.
В нынешнем сезоне 26-летний Кассьерра принял участие в 12 матчах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его соглашение с командой рассчитано ещё на три года.
26-летний Клаудиньо в 12 встречах отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Его соглашение действует ещё четыре сезона.
31-летний Промес в 10 матчах за "Спартак" в нынешнем сезоне забил три гола и отдал пять результативных передач.
26-летний Соболев в восьми играх забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Орлов: посмотрите, как Кассьерра работал на команду, как Клаудиньо бежал назад. Разве Промес и Соболев так делают?
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский