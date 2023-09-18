"Когда я возвращался, был уверен, что останусь. Довольно быстро у меня состоялся разговор с Федотовым. Тренер сразу дал понять, что на моей позиции в команде высокая конкуренция, и завоевать место в составе будет крайне тяжело... Владимир Валентинович был справедлив и очень тактичен. Если честно, я и сам считаю, что он прав", — сказал Бистрович.
Спортсмен отметил, что ему было важно регулярно играть, чтобы набрать форму после перенесённой травмы, однако в московской команде этого никто не мог пообещать. Бистрович согласился с тем, что у Федотова на его позиции есть игроки, которые провели с ним всю прошлую кампанию, поэтому ему было бы сложнее завоевать доверия наставника.
Сейчас Бистрович на правах аренды выступает за "Балтику", в составе которой в дебютной игре забил "Ростову" (2:2).
Источник: "Чемпионат".
Бистрович — об уходе из ЦСКА: думал, что останусь. Но Федотов тактично сказал, что завоевать место будет тяжело
Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович объяснил, почему не остался в московском ЦСКА.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ