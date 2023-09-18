– Испанский чемпионат Косте бы очень подошел. Но это просто шутки в данный момент, они с Арсеном Захаряном перекидываются предложениями пока в качестве шуток. Они отличные друзья, которые очень много времени вместе проводили в "Динамо", поэтому неудивительно, что Костя говорит про Испанию. Всему свое время, – приводит слова Сафонова Sport24.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Тюкавин принял участие в восьми играх за "Динамо", записав на свой счет три забитых мяча и три голевых передачи. В минувшем туре РПЛ команда Марцела Лички дома упустила победу над "Пари НН" (1:1), пропустив гол пяткой на последних минутах от новичка волжан Николоза Кутателадзе. После 8 туров "бело-голубые" с 15 очками замыкают четверку лидеров.
Контракт "Динамо" с Тюкавиным истекает будущим летом. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.
Агент – о желании Тюкавина перейти в Ла Лигу: неудивительно, что Костя говорит про Испанию
Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на желание своего клиента перейти в клуб испанской Ла Лиги.
Фото: ФК "Динамо"