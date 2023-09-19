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Кухарчук: был перелом пальца, поэтому пропустил прошлый месяц. Набираю кондиции

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Полузащитник "Пари НН" Илья Кухарчук рассказал, что был вынужден пропустить месяц из-за перелома пальца.
Фото: ФК "Пари НН"
"Был перелом пальца, поэтому пропустил прошлый месяц. Сейчас все отлично. Я восстановился и набираю кондиции. Думаю, дальше буду прибавлять от игры к игре", — сказал Кухарчук.

33-летний спортсмен в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах, в которых провёл на поле 125 минут и не отметился результативными действиями. Ранее спортсмен выступал за "Химки", которые также тренировал Сергей Юран, ныне работающий в нижегородской команде.

Источник: "Известия".


Нижний Новгород
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